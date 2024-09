Bisceglie cerca riscatto con il Corato, Unione Calcio fa visita al Bitonto

L’ultimo appuntamento del mese di Settembre coincide con due gare dal coefficiente di difficoltà medio-alto per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 29 rispettivamente alle 15.30 ed alle 16.00 in occasione della sesta giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri ospiteranno al “San Sabino” di Canosa il Corato. Una gara che si preannuncia avvincente con le due squadre vogliose di riscatto dopo le sconfitte maturate nell’ultimo turno e che vanno a caccia di punti per risalire posizioni in classifica. Il Bisceglie infatti, è reduce dal 2-0 contro il Massafra mentre, i neroverdi dal 7-0 con il Barletta. I ragazzi di Loseto navigano in piena zona playout con 4 punti frutto di 1 vittoria, 1 pareggi e 3 ko. I coratini hanno lo stesso score dei biscegliesi ma sono a -1 in virtù della penalizzazione di 5 punti. Non sarà dell’incontro Colaci appiedato per un turno dal Giudice Sportivo.

Trasferta a Modugno per l’Unione Calcio che sarà ospite del Bitonto. I ragazzi di Monopoli vogliono proseguire la striscia di risultati positivi mentre i leoncelli puntano al riscatto dopo il ko di misura con il Manduria. Tre i punti di distacco tra le due compagini (8 per i neroverdi contro i 5 degli azzurri).

Foto: Marcello Papagni