Bisceglie-Casertana, partita la prevendita / INFO

E’ partita questa mattina la prevendita dei biglietti per la gara in programma mercoledì 6 ottobre al “Città degli Ulivi” di Bitonto tra Bisceglie Calcio e Casertana, valevole per la quarta giornata del campionato di serie D (girone H), con calcio d’inizio alle ore 15.

Per la tifoseria biscegliese i tagliandi possono essere acquistati esclusivamente presso Bar San Giuseppe, in via Bovio 189, oggi e domani dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20. Mercoledì dalle ore 8 alle ore 13. Costi dei tagliandi: tribuna coperta 16 euro (più prevendita), gradinata tifosi Bisceglie 11 euro (più prevendità). Tutti i tifosi del Bisceglie Calcio dovranno accedere allo stadio “Città degli Ulivi” dall’ingresso della tribuna coperta.

Per effetto dei provvedimenti anti-covid, la capienza è ridotta al 50% e l’accesso agli stadi è consentito solo se in possesso di green pass o di tampone effettuato entro 48 ore prima l’orario d’inizio della gara.