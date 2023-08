Bisceglie Calcio: Zinfollino completa il reparto arretrato, pari in amichevole ad Andria

Nuovo rinforzo nel pacchetto difensivo per il Bisceglie Calcio che si è assicurato le prestazioni del centrale classe 2001 Michele Zinfollino.

Un innesto di spessore per mister Passiatore che va a completare il reparto arretrato. Nonostante la giovane età, infatti, l’ultimo arrivato in casa nerazzurra ha maturato diverse esperienze di spessore nei settori giovanili di Bari, Fiorentina e Cagliari prima di approdare in Serie D, per la prima esperienza tra i grandi, con la maglia della Cittanovese. Con la formazione calabrese Zinfollino ha disputato il girone I del massimo campionato dilettantistico mostrando le proprie qualità tecniche e fisiche.

Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico stellato e con ogni probabilità sarà utilizzato nell’amichevole contro la Fidelis Andria in programma questo pomeriggio alle ore 17 allo stadio degli Ulivi della città federiciana.

Nuovo interessante puntello nel segmento “under” per il Bisceglie Calcio. Alla corte di mister Passiatore arriva infatti Samuele Napoli, bitontino, classe 2003. Esterno d’attacco rapido e dotato di buon tasso tecnico, è reduce dall’esperienza della passata stagione in forza all’Unione Calcio, con cui ha collezionato 6 presenze ed un gol in campionato. In precedenza ha svolto la trafila delle giovanili con il Monopoli militando anche nella Primavera biancoverde.

Neroazzurro stellati che ieri hanno imposto lo 0-0 casalingo alla Fidelis Andria. Buona prova disputata dai nerazzurri che, dopo la pausa di Ferragosto, affronteranno l’ultima parte della pre-season, preludio agli impegni ufficiali di coppa e campionato. Domenica prossima è prevista un’ulteriore amichevole in casa del Gravina.