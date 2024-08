Bisceglie Calcio, una conferma e due gradite novità giungono dal mercato odierno

Tris di annunci nel primo giorno della settimana per il Bisceglie Calcio che si è assicurato le prestazioni di Orazio Antonio Stefanini, Vittorio Esposito e Diego Quintadamo.

Terza stagione a Bisceglie per Stefanini, difensore classe 1991. Un jolly capace di giocare su entrambe le fasce grazie alle sue doti tecniche. Un passato anche il Lega Pro (a Barletta) ed un futuro dove sarà uno degli elementi che fungeranno da collante per i nuovi arrivi.

Trequartista naturale, ma capace di giostrare su tutto il fronte offensivo, Esposito (classe 1988) ha l’indole del leader e grandi qualità tecniche, mostrate sin dai suoi primi passi fra i “grandi”. Esposito è reduce da una brillante stagione al Termoli, in Serie D (dove ha conosciuto l’attuale direttore sportivo del Bisceglie, Dario Di Giacomo), con cui ha disputato 24 partite complessive, realizzando 4 gol. Nella sua lunga e brillante esperienza, Esposito ha vestito in quarta serie, oltre alla maglia del Termoli, quelle di club come Campobasso, Giulianova, Chieti, Audace Cerignola, Taranto, Vastese e Alma Juventus Fano, tra le altre, collezionando in totale 234 presenze in Serie D con 84 gol e 52 assist all’attivo. Inoltre si è preso la soddisfazione di disputare 30 partite in Serie C, fra campionato e playoff, con la Sambenedettese (stagione 2017/2018, 3 gol e 4 assist), e 3 partite nella Coppa Italia dei “big” con la stessa Samb e con il Pescara.

Esterno classe 1994, calciatore di grande duttilità, che predilige il ruolo di laterale offensivo ma è capace di giocare anche in mezzo al campo, Quitadamo è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Manfredonia nella stagione 2022/23, conclusa con la vittoria del campionato di Eccellenza, la conseguente promozione in Serie D e la vittoria nella Coppa Italia Dilettanti Puglia. In precedenza ha anche vestito le maglie di Monta Sant’Angelo, MadrePietra Daunia, San Marco, Audace Barletta e Trinitapoli. Nella stagione 2023/24 ha invece fatto parte della rosa della Fidelis Andria, in Serie D, dove ha raccolto 15 presenze complessive e ha lavorato con Giuseppe Scaringella, che ritrova come allenatore del Bisceglie.