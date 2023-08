Bisceglie calcio: Zinfollino rinnova, Cisse è già ai saluti

Venerdì denso di notizie in casa Bisceglie calcio per quanto concerne la rosa che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza girone A.

Il sodalizio nerazzurro comunica l’interruzione anticipata del rapporto con l’attaccante franco – senegalese Kevin Cisse per ragioni di carattere familiare.

Ad un addio, fa da contraltare una conferma. Si tratta del portiere classe 2000 Giacinto Zinfollino che vestirà la casacca nerazzurra per la terza stagione consecutiva. L’estremo difensore è cresciuto nelle giovanili del Bari mettendosi in evidenza nell’Under 17 e nella Primavera biancorossa. Nella stagione 2018/19 è approdato alla Fidelis Andria, dove ha esordito in serie D collezionando 24 presenze e mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni. Le buone prestazioni gli sono valse la chiamata del Bitonto sempre in serie D dove ha disputato 13 partite.

I ragazzi di Passiatore, nel pomeriggio di giovedì 10 agosto, hanno disputato un allenamento congiunto con il Bitonto. Il test match è terminato per 2-1 a favore dei leoncelli con il gol biscegliese siglato da Bagnara al 30′.

Foto: Ufficio stampa Bisceglie calcio