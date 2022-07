Bisceglie Calcio: ufficializzato lo staff tecnico a disposizione di mister Cinque

Il Bisceglie Calcio ufficializza i nomi dello staff tecnico che traghetteranno il team biscegliese in Eccellenza, nella stagione 2022/2023.

Il direttore dell’area tecnica della prima squadra sarà Renzo Ferrante, storica bandiera della squadra nerazzurra, con la quale ha esordito nelle stagioni che vanno dal 1976 al 1979. Sul suo palmares vanta di 31 presenze in Serie A vestendo la maglia dell’Avellino. Spiccano anche le annate in serie B e C1, con oltre 80 partite disputate tra le fila di Lecce, Arezzo, Salernitana e Livorno. Renzo Ferrante, inoltre, scenderà già in campo in occasione dei tre giorni di Open Day per i nati dal 2003 al 2009. La scelta dell’allenatore è ricaduta sull’ex tecnico del Manfredonia: Francesco Cinque. Sarà lui a guidare la rosa nerazzurra nell’annata in cui ricade il centodecimo anniversario dalla fondazione del club. Il lavoro di Francesco Cinque sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Matteo Di Staso. Completano lo staff tecnico Ruggiero Damato nominato preparatore dei portieri e Nico Ciciriello nelle vesti di preparatore atletico.