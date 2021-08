Bisceglie Calcio: ufficiale l’arrivo di Rubino, presi anche due under

Altri tre innesti per il Bisceglie Calcio che ufficializza l’acquisizione del centrocampista Angelo Rubino e degli under Clemente Crisci e del difensore Mario D’Angelo.

Classe 1996, per Rubino si tratta di un ritorno in nerazzurro avendoci militato nella stagione 2015/2016. Successivamente ha indossato la casacca della Civitanovese (serie D) e poi in Eccellenza con Barletta, Brindisi, San Severo e Manfredonia. Rubino può giocare da quinto a destra a centrocampo ma anche mezz’ala o terzino.

Centrocampista classe 2002, Crisci, il cui cartellino è di proprietà della Salernitana, proviene dall’ACR Messina con cui ha vinto il campionato di serie D girone I dove, in 28 presenze, ha realizzato una rete. Dotato di buon tasso tecnico, forza fisica ed un’importante progressione, può giostrare anche da interno di centrocampo.

Nato nel 2001, D’Angelo è cresciuto nel vivaio del Foggia, approdando successivamente in Eccellenza con le maglie di San Severo, Termoli e Manfredonia. Può fungere da difensore laterale o quinto di centrocampo.