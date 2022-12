Bisceglie Calcio, ufficiale l’arrivo di Massarelli dal Nardò

Il Bisceglie Calcio ha comunicato questa mattina l’innesto in organico di Francesco Massarelli, proveniente dal Nardò.

Barese, classe 2003, Massarelli ha mosso i primi passi nel vivaio biancorosso prima del trasferimento, nel 2018, nelle giovanili del Lecce. Con i salentini ha disputato due campionati nazionali (Under 16 e Under 17), preludio al passaggio tra le file del Molfetta Calcio, con cui nel 2020/21 ha collezionato 6 presenze in serie D realizzando anche una rete.

Esterno d’attacco e all’occorrenza mezzala sinistra, dotato di buona tecnica, nella scorsa stagione Massarelli si è distinto con la maglia della Primavera del Bari, mentre nell’annata corrente è daccapo transitato dal Molfetta prima della parentesi in quel di Nardò alle dipendenze di mister Nicola Ragno, con cui ha disputato una gara.