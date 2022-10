Bisceglie Calcio, ufficiale l’arrivo del giovane brasiliano Lorenzo Dambros

New entry nella linea verde del Bisceglie Calcio che nel primo pomeriggio di oggi ha ufficializzato l’arrivo dell’under Lorenzo Dambros Da Silva, classe 2003.

Brasiliano di Porto Alegre, Dambros è un mancino con propensioni offensive, in grado di giostrare sia da esterno di centrocampo sia in posizione più avanzata. Approdato a 16 anni in Italia, ha iniziato il proprio percorso nelle giovanili del Cagliari, quindi ha militato nella compagine Under 17 dell’Entella e a seguire nelle giovanili dell’Fc Messina. Lo scorso anno ha collezionato 6 presenze tra le file del Sona (serie D girone B), mentre a febbraio si è trasferito a Casarano (serie D, girone H), dove ha collezionato complessivamente 9 gettoni. Dotato di buona tecnica e notevole atletismo, Lorenzo è fratello minore di Lucas Dambros, ex attaccante di Trapani e Fasano attualmente in forza al Casarano.

Lorenzo Dambros si è già aggregato ai nuovi compagni di squadra e sarà a disposizione del tecnico Franco Cinque fin dalla gara casalinga di domenica prossima con il Borgorosso Molfetta.