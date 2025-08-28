Bisceglie Calcio, ufficiale l’arrivo del centrocampista francese Axel Traorè

Il Bisceglie Calcio ha annunciato l’acquisto di Axel Traoré, centrocampista centrale duttile e capace di adattarsi anche sul versante destro del campo.

Nato a Parigi il 4 gennaio 2001, Traoré ha alle spalle un percorso di crescita calcistica che lo ha portato presto in Italia. Dal 2019 ha collezionato oltre 60 presenze in Serie D con le maglie di Monterosi e Albalonga, prima di approdare al Molfetta. Nella stagione 2022/23 ha vissuto un’annata importante con il Campobasso, contribuendo alla promozione in Serie D, per poi indossare i colori del Valmontone, protagonista nel campionato di Eccellenza del Lazio.

Con il suo approdo a Bisceglie, i nerazzurri si assicurano un rinforzo prezioso per la linea mediana, aggiungendo dinamismo, esperienza e qualità a disposizione del tecnico Di Meo. L’innesto del calciatore francese rappresenta un passo ulteriore nella costruzione di una squadra competitiva in vista della nuova stagione.