Bisceglie Calcio, ufficiale l’acquisto dal Giarre di Cozza

Ventiquattro ore di mercato intense in casa Bisceglie Calcio che dopo aver chiuso la cessione di Casella al Giarre (leggi qui), dallo stesso club ha ufficializzato l’acquisto di Walter Cozza.

Play classe 1997, Cozza vanta anche un passato in serie C con la maglia dell’Atletico Leonzio, dove ha disputato tre stagioni collezionando in totale 32 presenze (inclusa la sfida del 29 settembre 2019 con il Bisceglie, vinta dai siciliani per 2-1).

Nella passata stagione Cozza è tornato nel girone I di serie D iniziando con il Paternò (è stato compagno di squadra di Calogero La Piana) e trasferendosi a metà campionato in forza all’Acireale.

Adesso, dopo la parentesi con il Giarre, per Cozza arriva la prima avventura fuori dalla sua regione d’origine vestendo la maglia del Bisceglie Calcio per dare il suo contributo al club del presidente Racanati.