Bisceglie Calcio: ufficiale il ritorno in panchina di Pino Di Meo

Ritonto al recente passato per il Bisceglie Calcio che ha ufficializzato questa mattina l’accordo per il ritorno sulla panchina neroazzurro stellata del tecnico Giuseppe Di Meo.

“Con l’arrivo di Mister Di Meo la Società – si legge nella nota – intende chiudere un cerchio che era rimasto aperto dopo il mancato superamento dell’ultimo ostacolo verso la promozione in D nell’annata scorsa. A lui va, inevitabilmente, l’augurio di ottenere da subito nuovi importanti risultati”.

Un compito non facile per Pino Di Meo che eredita un Bisceglie attualmente 15esimo in Eccellenza Pugliese con appena 18 punti racimolati dopo 16 giornate di campionato. L’esordio domenica contro il Ginosa. (Foto Mastrodonato)