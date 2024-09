Bisceglie Calcio: ufficiale il ritorno di bomber Palazzo

Bisceglie Colpo in attacco per il Bisceglie Calcio con l’arrivo di una vecchia conoscenza per il club nerazzurro stellato. Si tratta dell’attaccante barese classe 1991 Loris Palazzo, che vanta un ottimo curriculum a livello dilettantistico con un totale di 113 gol realizzati in Serie D.

Arrivato a Bisceglie a soli 20 anni, ha vestito la maglia nerazzurra in tre differenti passaggi fino al 2015. Nel mezzo l’esperienza a Bitonto e a Nardò, prima di spostarsi al nord, in cui è stato tra i protagonisti della cavalcata del Monza che ha portato il club brianzolo fino alla Serie C. Successivamente ha ricoperto importanti ruoli con le maglie di Latina, Team Altamura, Fidelis Andria, Cerignola e Bitonto. Proprio con il club neroverde Loris Palazzo ha trascorso la precedente stagione, mettendo a segno 5 gol in 27 presenze totali. Adesso a distanza di quasi 10 anni non ha potuto rinunciare alla chiamata del suo amato Bisceglie ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra allenata da Mister Giuseppe Scaringella.