Bisceglie calcio: ufficiale il rinnovo di Taccogna

Il grande lavoro dietro le quinte del Bisceglie Calcio 1913, iniziato già il giorno dopo la chiusura della passata stagione, porta alla prima ufficialità: Felice Taccogna resta nerazzurro.

Giunto a Bisceglie il 1° novembre del 2024 e subito protagonista del successo, due giorni dopo, della compagine stellata contro il Brilla Campi (2-1), Taccogna ha mostrato oltre alle indiscusse qualità tecniche anche un notevole spirito di sacrificio. Anche grazie a questo è stato fra i protagonisti principali della rimonta nerazzurra in classifica nel girone di ritorno, distinguendosi per duttilità: Taccogna ha infatti giocato su entrambe le fasce, tanto con compiti difensivi quanto con licenze offensive, dando una mano anche al centro della difesa quando la situazione, in alcune partite, lo ha richiesto.