Bisceglie Calcio: tutto pronto per l’esordio di mister Tisci, al “Ventura” arriva il Sorrento

Ricomincia dalla gara casalinga con il Sorrento l’operazione salvezza del Bisceglie Calcio che, domani pomeriggio alle ore 16, ospita i campani nel match che segna l’esordio di Ivan Tisci sulla panchina nerazzurra.

Smaltite le problematiche legate agli ultimi casi di Covid-19 che hanno colpito il gruppo, non ci sono alternative ai tre punti per la formazione stellata, staccata di quattro punti dall’ultimo posto valevole per l’accesso ai playout ora occupato dal San Giorgio. Un ulteriore passo falso quando mancano ormai solo sei gare al termine del torneo, compreso lo scontro diretto proprio con il San Giorgio valido come recupero della trentatreesima giornata, potrebbe risultare fatale per i biscegliesi, il cui unico obiettivo da qui in avanti è quello di conquistare più punti possibile per evitare la quarta retrocessione sul campo consecutiva. Non si possono dunque fare più calcoli in casa nerazzurra e nemmeno preoccuparsi troppo dell’avversario di turno, ma solo dare tutto per provare a raddrizzare una situazione di classifica davvero complessa. Non sarà facile, tuttavia, affrontare e superare il Sorrento, una formazione ostica ed in piena lotta per i playoff visto il distacco di appena quattro lunghezze dal quinto posto occupato dalla Nocerina. Già nel match d’andata i campani dimostrarono di essere una squadra molto esperta e cinica, capace di domare i nerazzurri con un gol per tempo. Il tasso d’esperienza dei costieri si evince dalla presenza in rosa di calciatori del calibro di Mezavilla, Tedesco, dell’ex di turno Diop e dell’attaccante Ripa, autentico trascinatore dei suoi con sette gol realizzati dal suo approdo a Sorrento nel mercato invernale. Altro elemento interessante tra le fila campane è senza dubbio il centrocampista La Monica, anch’egli autore di sette reti in campionato. Una gara, insomma, dall’alto coefficiente di difficoltà per il Bisceglie chiamato però ad una reazione d’orgoglio dopo le ultime pessime prestazioni che hanno fatto sprofondare la squadra nelle scorse settimane. Il neo tecnico Tisci e il suo vice Lambertini hanno preparato al meglio l’impegno in settimana ma non possono contare per questa sfida cruciale sugli squalificati Izco e Rubino.

L’incontro tra Bisceglie e Sorrento, che vedrà i nerazzurri scendere in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Franco Di Corrado, recentemente scomparso, sarà diretto da una terna lombarda composta dall’arbitro Riccardo Fichera di Milano e dagli assistenti Ilario Montanella e Giuseppe Daghetta entrambi provenienti da Lecco.