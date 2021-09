Bisceglie Calcio, tre novità tra scrivania e campo

Confortato dai risultati positivi giunti dopo le prime due giornate di campionato, il Bisceglie Calcio ha comunicato alcune novità tra assetto societario e campo.

Nei quadri societari della stagione 2021/22 spiccano i nomi di Gianni Porcelli e Leo Carriera. Presente dalla scorsa stagione all’interno dell’organigramma in qualità di dirigente, Gianni Porcelli – vice direttore Confagricoltura Bari/Bat nonché coordinatore nazionale dell’organismo interprofessionale ciliegie per Ortofrutta Italia – assume la carica di vicepresidente del club nerazzurro stellato. New entry in casa Bisceglie è quella di Leo Carriera, dirigente delegato ai rapporti istituzionali. Il nome di Carriera è legato a Confcommercio, di cui è stato a lungo e fino a pochi mesi fa direttore per le province Bari e Bat, attualmente presidente di Confocommercio Bisceglie.

“L’impegno ed il coinvolgimento dei due noti professionisti biscegliesi costituisce un prezioso valore aggiunto per la nostra società, nell’auspicio che a loro volta possano fungere da stimolo e da traino per altri sportivi e imprenditori affezionati ad una realtà che vanta 108 anni di storia”, ha dichiarato il presidente Vincenzo Racanati.

Bisceglie Calcio che sempre nella stessa giornata di ieri ha perfezionato l’accordo con il centrocampista biscegliese Adriano Casella. Il calciatore classe 2000 ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Unione Calcio Bisceglie, poi una breve parentesi in Sicilia al Biancavilla (Eccellenza), prima dell’approdo al Bisceglie nella squadra Berretti. Durante l’annata 2019/20, passa in prestito alla Fidelis Andria, club con il quale collezionerà le sue prime tre apparizioni in serie D. Nella passata stagione si è guadagnato la prima esperienza con il Bisceglie e nel corso del campionato ha accumulato cinque presenze in serie C.