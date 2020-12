Bisceglie calcio, trasferta indigesta contro l’Avellino

Terza sconfitta consecutiva per il Bisceglie battuto per 4-2 dall’Avellino nel match disputatosi al “Partenio – Lombardi” della città irpina nel recupero della terza giornata d’andata del campionato serie C girone C.

Nerazzurri in campo con il 4-3-3: maglia da titolare per Spurio tra i pali, partono dal 1’ anche De Marino, Mansour, Padulano e Zagaria.

La gara si fa subito in salita per i biscegliesi, in quanto l’Avellino trova il vantaggio dopo appena 4’ con Silvestri, lesto a coordinarsi per il colpo di testa vincente nel cuore dell’area di rigore.

I pugliesi hanno l’occasione di pareggiare i conti dopo 3’: Padulano viene servito sulla destra con una palla morbida a scavalcare la difesa e prova il diagonale, respinto da Pane. Sulla ribattuta è in agguato Rocco il quale non riesce però a trovare lo specchio della porta.

Al 17’ Avellino pericoloso sugli sviluppi di un calcio franco, Maniero svetta in area ma, il tentativo dell’ex Bari non impensierisce Spurio.

Il Bisceglie prova a ragionare sfruttando la velocità di Padulano e Mansour per servire Rocco ma la difesa della squadra locale legge bene le mosse degli stellati ed è pronta a ripartire in ripartenza.

Al 34’ ci prova Cittadino dalla lunga distanza su calcio di punizione, la sfera gira e non va molto lontano dall’incrocio dei pali, per quella che resta l’ultima vera occasione prima dell’intervallo.

Nella ripresa si ripete il copione della prima frazione: pronti-via ed il Bisceglie soccombe nuovamente in virtù del raddoppio messo a segno da Fella dopo 3’, servito con un filtrante e chiamato solo ad insaccare alle spalle di Spurio, in uscita.

Le contromosse di mister Ricchetti sono Musso e Pelliccia, chiamati a rilevare al 7’ rispettivamente Rocco e De Marino.

Al 13’ è ancora l’Avellino ad affilare le armi con Fella, che aggira l’intervento della retroguardia nerazzurra e prova il destro che incoccia il palo prima di spegnersi sul fondo. Al quarto d’ora fanno il proprio esordio in gara Cigliano e Sartore, in luogo di Maimone e Padulano. Tale mossa viene premiata al 21’ con il Bisceglie che accorcia le distanze; Cittadino inventa per Sartore che salta Pane e deposita di testa la sfera riaprendo la contesa. Per l’ex Alessandria si tratta della seconda rete stagionale dopo quella siglata contro la Viterbese.

Le speranze del Bisceglie devono fare i conti al 27’ con la marcatura del neoentrato Santaniello, il quale si infila tra le maglie nerazzurre ed insacca a porta sguarnita per il 3-1: ne fa le spese Spurio che, in uscita disperata, si scontra con Priola ed è costretto ad abbandonare il campo.

Il Bisceglie accusa il colpo: ne è conseguenza il 4-1 messo a segno ancora da Fella al 38’, dopo esser sgusciato troppo facilmente ai difensori nerazzurri. In pieno recupero, arriva la seconda rete nerazzurra da parte di Musso abile a finalizzare il filtrante di Cittadino.

A seguito del ko matura in terra irpina, il Bisceglie rimane a quota 10 punti in classifica a pari punti con il Potenza. Domenica 13 dicembre infatti, i pugliesi ospiteranno al “Ventura” il Catanzaro nel quindicesimo turno d’andata.

AVELLINO – BISCEGLIE: 4-2 (1-0 pt)

AVELLINO: Pane, Tito (41’ st Burgio), Aloi, Miceli, Fella (41’ st Bernardotto), Rocchi, Adamo (22’ st Rizzo) , Maniero (22’ st Santaniello), Ciancio, D’Angelo, Silvestri Luigi. A disp: Pizzella, Leoni, Silvestri Marco, Dossena, Mariconda, Nikolic. All. De Simone.

BISCEGLIE: Spurio (30’ st Russo), Giron, De Marino (7’ st Pelliccia), Priola, Mansour, Cittadino, Padulano (14’ st Sartore), Rocco (7’ st Musso), Zagaria, Maimone (14’ st Cigliano), Altobello. A disp: Vona, Makota, Ferrante, Laraspata, Vitale, Lauria, Casella. All. Ricchetti.

ARBITRO: Michele Delrio (Reggio Emilia); ASSISTENTI: Spataru Del Santo (Firenze), Stefano Lenza (Firenze); IV: Maria Marotta (Sapri).

MARCATORI: 4’ pt Silvestri (A), 3’ st e 38’ st Fella (A), 21’ st Sartore (B), 27’ st Santaniello (A), 48’st Musso (B)

AMMONITI: Altobello (B), Musso (B)