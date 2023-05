Bisceglie calcio, a Manfredonia svanisce il sogno serie D

Pareggio dal retrogusto amaro per il Bisceglie Calcio che impatta per 0-0 con il Manfredonia, dopo i supplementari, nella finale del girone A di Eccellenza disputatasi al “Miramare” e, complice la peggiore posizione in classifica rispetto alla compagine biancazzurra, saluta il sogno serie D.

Mister Passiatore si affida a Tarolli Dambros, Morisco, Sanchez, Frezzotti, Rodriguez, Schirone, Stefanini, Di Rito, Bonicelli, Doukoure. Tra i padroni di casa invece, gli ex D’Aiello e Montrone partono dal primo minuto invece Makota siede in panchina.

La prima occasione arriva al 3′ con il tiro dal limite di Lobosco che non sortisce gli effetti sperati. Ventisette minuti dopo, Di Rito ha l’occasione per sbloccare il risultato ma il suo tentativo a rete non centra i tre legni della porta difesa da Chirone. Mister Passiatore, avendo un solo risultato a disposizione, mette subito forze fresche in campo sostituendo al 39′ Doukoure e Schirone con Garnica e Sisto. Non accade più nulla sino al duplice fischio del direttore di gara, Laugelli di Casale Monferrato, con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

La ripresa invece, è molto più frizzante. Partono meglio con i sipontini con il tiro di Morra deviato da Rodriguez mentre, al minuto numero 53 lo shoot di Lobosco, su sponda di Morra, impegna l’estremo nerazzurro. Sessanta secondi più tardi, ci prova Giambuzzi dalla distanza non trovando il giusto pertugio. I padroni di casa insistono ed al quarto d’ora, il colpo di testa di Morra, deviato da un difensore biscegliese scheggia il palo. Sul susseguente calcio d’angolo Tarolli si supera sul colpo di testa da parte di Bevilacqua. Nel finale di tempo, Bonicelli si libera del suo diretto marcatore e col mancino impensierisce Chirone costretto a rifugiarsi in corner. Un minuto dopo, Sisto è artefice di una palombella dalla distanza disinnescata dal portiere sipontino.

Il match si protrae ai supplementari. Al 7’del primo extra time, Achik serve Bevilacqua il quale lascia partire un tiro a giro respinto da Tarolli. Nel secondo tempo supplementare, precisamente al 9′ il Bisceglie ha l’occasione di staccare il biglietto per la finalissima con Bonicelli artefice di un colpo di testa bloccato da Chirone. I nerazzurri provano l’assalto non riuscendo però a trovare la giusta soluzione per approdare al turno successivo. Esplode invece, la gioia in casa Manfredonia che affronterà il Gallipoli nella finalissima regionale che varrà un posto un serie D. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

MANFREDONIA – BISCEGLIE 0-0

MANFREDONIA: Chirone, Panelli (27′ st Achik), Montrone (3′ pts Turitto), Biason, D’Aiello, Lobosco, Giambuzzi, Salvatore, Morra, Quitadamo, Bevilacqua (15′ sts Conticchio). A disp. Coletta, Fornaro, Attah, Makota, Attah, Lopez, Zaldua. All. De Candia



BISCEGLIE: Tarolli; Dambros (24′ st Barletta), Sanchez, Rodriguez (44′ st Pissinis), Morisco; Schirone (39′ pt Sisto), Frezzoti, Stefanini; Bonicelli, Di Rito (22′ st Genchi), Doukoure (39′ pt Garnica). A disp. Zinfollino, Fanelli, Losapio, Dargenio. All. Passiatore

AMMONITI: Di Rito (B), Dambros (B), Rodriguez (B)



ARBITRO: Laugelli di Casale Monferrato. ASSISTENTI: Francesco Santoro (Taranto), Roberto Nero (Barletta)