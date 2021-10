Bisceglie Calcio sul campo della corazzata Cerignola per il turno infrasettimanale

Obiettivo riscatto per il Bisceglie Calcio che questo pomeriggio alle ore 15 nel turno infrasettimanale del girone H di Serie D, valido per la settima giornata d’andata, si reca sul campo dell’Audace Cerignola in un match che si preannuncia complicato ma al tempo stesso molto stimolante.

Una formazione davvero competitiva ed ambiziosa attende i nerazzurri, costruita con il chiaro intento di competere per la vittoria del campionato e che può annoverare tra le sue fila calciatori del calibro di Malcore, assente però per squalifica, Palazzo e l’esperto Allegrini. Una vera e propria corazzata, dunque, quella guidata in panchina da Michele Pazienza, ex giocatore tra le altre di Juventus e Napoli, che in questo avvio di stagione tuttavia ha incontrato alcune difficoltà lasciando qualche punto di troppo per strada. Nello scorso weekend, però, gli ofantini hanno superato di misura il Gravina in trasferta grazie ad una rete di Achik rilanciando le proprie quotazioni salendo a quota 10 punti in classifica.

Il Bisceglie invece dopo un buon inizio di campionato ha leggermente frenato conquistando solo due punti in quattro giornate palesando qualche difficoltà soprattutto in zona offensiva. Ulteriore complicazione per i nerazzurri è dettata dalle assenze di due autentici perni dello schieramento del tecnico Rufini, il difensore centrale Marino, infortunato, e capitan Coletti, appiedato per un turno dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato domenica scorsa contro il Lavello. Il tecnico stellato confida sulla voglia di riscatto del collettivo che fin qui ha dimostrato di poter creare grattacapi a tutti gli avversari affrontati e sull’ottima fase difensiva mostrata dalla squadra nelle prime sei giornate con sole quattro reti concesse. Numerosi sono gli ex di turno tra le fila dei biscegliesi a partire proprio da capitan Coletti passando per l’attaccante Leonetti, il preparatore dei portieri Marinacci e il direttore generale Angiolino.

La sfida tra Bisceglie e Cerignola sarà diretta dall’arbitro Federico Olmi Zippilli di Mantova coadiuvato dagli assistenti Adriano Gervasoni e Manuel Cavalli, entrambi provenienti dalla sezione di Bergamo. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)