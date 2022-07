Bisceglie Calcio: stilato programma e sede raduno in vista della prossima stagione

Il Bisceglie Calcio ha ufficializzato le date dei raduni, divisi in due parti che daranno il via alla fase di preparazione in vista della stagione 2022/23.

La prima parte di preparazione avverrà Bisceglie dall’1 al 3 di agosto. La squadra poi partirà alla volta dell’Ambruzzo per raggingere Fara San Martino (Chieti).

A visionare la struttura ci ha pensato il responsabile dell’area tecnica Renzo Ferrante. Mister Francesco Cinque avrà a disposizione un periodo di tempo più lungo (4-13 agosto) per sviluppare il lavoro con il suo staff in vista del prossimo campionato di Eccellenza.