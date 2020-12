Bisceglie Calcio: stilato calendario allenamenti in vista del match con la Vibonese

Ultimi giorni di riposo per il Bisceglie Calcio che sabato 2 gennaio si ritroverà per sottoporsi al ciclo di tamponi. Lunedì 4 gennaio inizieranno le sedute di allenamento in vista della ripresa del campionato in programma domenica 10 gennaio con i nerazzurri che renderanno visita alla Vibonese, nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato Serie C, girone C, penultima d’andata al “Luigi Razza” di Vibo Valentia.

I ragazzi di mister Bucaro, nella giornata di lunedì 4 gennaio effettueranno una doppia seduta. Da martedì 5 gennaio sino a venerdì 8 è previsto allenamento pomeridiano mentre, sabato 9 gennaio, rifinitura mattutina. Tutti gli allenamenti avranno come sede il campo comunale “Francesco Di Liddo”.