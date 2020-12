Bisceglie calcio, slitta l’orario del match contro il Catania

Slitta di tre ore, rispetto a quanto stabilito, il fischio d’inizio della gara Catania – Bisceglie in programma al “Nobile” di Lentini, questo pomeriggio, mercoledì 2 dicembre e valevole per il recupero della decima giornata d’andata del campionato serie C girone C.

Il fischio d’inizio era in programma alle ore 15.00 ma, a seguito dei casi di positività riscontrati nel gruppo squadra etneo, la partita inizierà alle ore 18.00 come da comunicato ufficiale n. 200.

Buone notizie invece in casa nerazzurro. Non sono stati riscontrati casi di positività al ciclo di tamponi effettuato nella tarda mattinata di lunedì. I ragazzi di Bucaro hanno sostenuto una seduta di allenamento all’indomani del match contro il Potenza ed effettuato, nella giornata di martedì, la rifinitura.

Sono ventiquattro i convocati del tecnico siciliano in vista della gara contro la compagine rossoazzurra prima delle tre trasferte consecutive previste dal calendario.