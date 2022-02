Bisceglie Calcio, sfida cruciale con il Casarano nel turno infrasettimanale

Partita delicatissima per il Bisceglie Calcio che sul neutro di Terlizzi, oggi pomeriggio alle 14.30, attende il Casarano in uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo della stagione. Nerazzurri a caccia di quel successo che manca dal blitz sul campo della Virtus Matino dello scorso 31 ottobre.

Il secondo match in appena settantadue ore potrebbe indurre mister Cazzarò a variare leggermente l’undici di partenza rispetto a quanto visto contro la Nocerina, anche in virtù della presenza di tutti gli effettivi nella lista dei convocati fatta eccezione per lo squalificato Acosta. Il pareggio a reti bianche in terra campana ha sottolineato ancora una volta la grossa difficoltà in fase offensiva dei biscegliesi che però sono chiamati a cogliere i tre punti per allontanare la zona calda e, soprattutto, scavalcare gli avversari di giornata. Il Casarano, infatti, si trova a quota 20 punti in graduatoria, con appena una lunghezza di vantaggio sui nerazzurri, ed è reduce dal pareggio casalingo per 1-1 con il Gravina. Un vero e proprio spareggio, dunque, con i salentini desiderosi di riscattare la sconfitta di misura subita all’andata quando il Bisceglie espugnò il “Capozza” grazie ad un calcio di rigore trasformato da La Piana. Gli ospiti, però, dovranno fare a meno del portiere titolare Ianni, squalificato, ma potranno contare sul grande ex Matteo Montinaro, protagonista con i colori nerazzurri nell’annata 2016-17 che valse la promozione in Serie C, e autore del gol del momentaneo vantaggio nel derby di domenica contro il Gravina. Gli altri due ex della partita, uno per parte, sono l’argentino Coria, a Casarano nella prima metà di campionato, e l’attaccante Dellino, transitato da Bisceglie nei tornei di Serie C 2018-19 e 2019-20.

Il confronto fra Bisceglie e Casarano si disputerà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della società nerazzurra. L’arbitro designato per l’incontro è Emanuele Bracaccini di Macerata che sarà coadiuvato dagli assistenti Justin Dervishi di San Benedetto del Tronto e Alessandro Donati di Macerata. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE 1913)