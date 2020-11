Bisceglie Calcio sconfitto nel finale sul campo della Juve Stabia

Seconda sconfitta consecutiva per il Bisceglie Calcio che resiste per ottantacinque minuti ma poi si arrende di misura alla Juve Stabia nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Decide la rete di Fantacci, entrato in campo da appena cinque minuti.

Mister Bucaro sceglie ancora il 3-4-3 e conferma per otto undicesimi la formazione scesa in campo mercoledì scorso nel recupero contro la Cavese. Gli unici cambi riguardano Altobello, Cigliano e Sartore sostituiti da De Marino, Maimone e Mansour. Subito a disposizione l’ultimo arrivato Makota che parte dalla panchina. Padroni di casa in campo con un 4-3-3 nel quale Romero funge da terminale offensivo.

Buon approccio alla partita da parte del Bisceglie ma con il passare dei minuti i campani prendono in mano le redini del gioco ed iniziano ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Al 12’ buona azione manovrata da parte della Juve Stabia, cross dalla destra di Orlando per l’accorrente Bubas che calcia sull’esterno della rete. L’occasione più ghiotta della prima frazione arriva al 24’ quando Romero spreca il vantaggio sparando alto con un destro al volo da ottima posizione. I padroni di casa spingono ma il Bisceglie si difende con ordine e solo al 35’ la Juve Stabia torna a farsi vedere in avanti con il colpo di testa di Troest, lasciato colpevolmente solo dalla difesa nerazzurra nel cuore dell’area di rigore, ma la sua conclusione è debole e non impensierisce Russo. L’estremo difensore ospite si ripete otto minuti dopo deviando in corner un altro colpo di testa dell’esperto difensore danese.

L’avvio di ripresa è decisamente più brillante con le due formazioni più abili ad arrivare alla conclusione. Il primo squillo è del Bisceglie che al 49’ trova il primo tiro in porta della partita con Vitale che costringe Tomei alla parata a terra. Due minuti più tardi risponde Bovo con un bolide da distanza siderale che termina lontanissimo dallo specchio della porta. Ben più pericolosa è la doppia occasione che la Juve Stabia costruisce al 53’ quando Russo compie un vero e proprio miracolo sull’incornata da distanza ravvicinata di Romero; trenta secondi dopo è invece Bubas a non inquadrare la porta. Sei giri di lancette più tardi nuova chance per i nerazzurri con una bell’iniziativa di Vitale, il quale salta secco un avversario e dal limite dell’area scarica un sinistro che si perde sul fondo. La partita è molto più vivace nella seconda frazione, al 67’ i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Priola mentre un minuto più tardi ancora Vitale ci riprova da buona posizione ma calcia alto vanificando una potenziale occasione. La Juve Stabia nell’ultimo quarto di gara alza ulteriormente il baricentro e al 72’ Scaccabarozzi centra il palo con un gran sinistro dai venti metri. La mossa che consente ai campani di vincere la partita arriva a dieci minuti dal triplice fischio quando il tecnico di casa Padalino manda in campo Fantacci in luogo di Orlando. Il fantasista scuola Empoli impiega cinque minuti a decidere la gara sfruttando al meglio un cross dalla destra e trovando l’1-0 con un preciso mancino che non lascia scampo a Russo. Negli ultimi minuti di gioco il Bisceglie si getta in avanti alla ricerca del pareggio, con mister Bucaro che inserisce Cigliano e Lauria per Cittadino e Vitale, ma i nerazzurri non riescono ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Tomei.

Con la sconfitta odierna gli stellati restano a quota sette punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima alle 17.30, sarà tempo di derby per Priola e compagni i quali ospiteranno al “Ventura” il Monopoli. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

JUVE STABIA-BISCEGLIE 1-0 (p.t. 0-0)

JUVE STABIA: Tomei, Rizzo, Garattoni, Allievi, Mastalli, Scaccabarozzi (80’ Vallocchia), Romero, Orlando (80’ Fantacci), Bovo (73’ Berardocco), Troest (73’ Codromaz), Bubas (90’ Guarracino). A disp: Lazzari, Mulè, Volpicelli, Oliva. All: Padalino

BISCEGLIE: Russo, Giron, De Marino, Priola, Vona, Mansour (63’ Padulano), Cittadino (86’ Lauria), Rocco (77’ Musso), Pelliccia (63’ Zagaria), Vitale (86’ Cigliano), Maimone. A disp: Sapri, Makota, Ferrante, Casella, Spurio, Tarantino, Altobello. All: Bucaro

MARCATORI: 85’ Fantacci

AMMONITI: 32’ Cittadino (B), 41’ Giron (B), 48’ Vitale (B), 82’ Allievi (JS)

ARBITRO: Perri (Roma 1). ASSISTENTI: Castro (Livorno), Rizzotto (Roma 2). QUARTO UFFICIALE: Saia (Palermo)