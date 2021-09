Bisceglie Calcio sconfitto in casa ed eliminato dalla Coppa Italia di Serie D

Termina con un sconfitta casalinga la prima gara ufficiale della stagione per il Bisceglie Calcio in occasione del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, andato in scena oggi pomeriggio al Ventura contro il Nola.

Nerazzurro stellati che sono andati in svantaggio dopo 12 minuti con il calcio la punizione di Ruggiero che ha portato in vantaggio il Nola. In apertura di ripresa è arrivato il raddoppio degli ospiti con lo stesso Ruggiero che ha superato l’estremo di casa Zinfollino al 52’. Bisceglie Calcio che ha provato la reazione per rientrare in gara. Tentativi vani, anzi a tempo scaduto il Nola fa tris con D’Angelo al 91’ per lo 0-3 finale che consente ai campani di accedere al turno successivo.

Ci sarà tempo per analizzare la sconfitta in casa biscegliese con mister Rufini che dovrà apportare i giusti correttivi in vista dell’esordio in campionato, previsto per domenica prossima, 19 settembre, sempre in casa contro la Nocerina.