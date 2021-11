Bisceglie Calcio, sconfitta casalinga per mano del Francavilla

Si ferma dopo due vittorie consecutive il cammino del Bisceglie Calcio che, in un match dalle mille emozioni, prima si illude con la rete di Ligorio poi subisce la rimonta del Francavilla, nel finale riaccende le speranze con il rigore di La Piana ed infine si arrende definitivamente alla rete siglata da Gentile in pieno recupero. Termina così 4-2 per gli ospiti la sfida del “Ventura”.

Mister Rufini lancia dal primo minuto uno degli ultimi due acquisti, l’attaccante Nikolic, e ripropone dall’inizio anche Marino nella linea difensiva a tre assieme a Ligorio e capitan Coletti. Dall’altra parte il grande ex Nicola Ragno, omaggiato dai tifosi nerazzurri, si schiera a specchio con Nolè a supporto di Croce in attacco. La gara decolla con il passare dei minuti e poco dopo la metà del primo tempo l’equilibrio si spezza, è infatti il 24’ quando Ligorio fa esplodere il “Ventura” portando avanti i suoi. Il vantaggio stellato, però, evapora in meno di sessanta secondi poiché alla ripresa del gioco il Francavilla sugli sviluppi di un calcio piazzato pareggia immediatamente i conti con Russo. Il gol dei lucani capovolge l’inerzia della gara e il finale di frazione dei biscegliesi è da incubo con gli uomini di mister Ragno che completano la rimonta già al 31’ quando Melillo supera Martorel ribaltando la contesa. Il Bisceglie è incapace di reagire e a quattro minuti dal riposo capitola nuovamente concedendo a Nolè, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato con il Nola, di siglare il 3-1, risultato con il quale si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Al rientro in campo il tecnico nerazzurro mischia le carte operando alcune sostituzioni e la squadra sembra scuotersi. Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati solo all’85’ quando l’arbitro concede un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta La Piana che con freddezza supera Prisco. Con cinque minuti più recupero ancora da giocare il Bisceglie si getta in avanti alla ricerca del clamoroso 3-3 esponendosi inevitabilmente al contropiede dei lucani. Al terzo minuto di recupero gli ospiti approfittano della situazione e chiudono definitivamente l’incontro con Gentile che sfrutta al meglio gli spazi lasciati dai nerazzurri, tutti proiettati in zona offensiva, e supera Martorel per la quarta volta certificando la vittoria dei lucani.

La sconfitta odierna lascia i biscegliesi a quota 12 e li riporta al dodicesimo posto in graduatoria con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout. Nel prossimo turno, in programma domenica 14 novembre, i nerazzurri si recheranno sul campo della capolista Bitonto, desiderosa di un pronto riscatto dopo il clamoroso stop per 3-0 subito a Gravina. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)

