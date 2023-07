Bisceglie Calcio: Rubini nuovo direttore area tecnica, conferma per un baby talento

Due novità hanno caratterizzato la mattinata odierna in casa Bisceglie Calcio con un innesto in rosa ed una new entry nello staff dirigenziale.

Sarà Francesco Rubini il nuovo direttore dell’area tecnica neroazzurra. Bitontino, titolare di un avviato studio legale nella propria città, l’avvocato Rubini vanta apprezzati trascorsi da difensore di rango in serie D e in Eccellenza (Melfi, Trani, Barletta, Bitonto, Mola, Terlizzi alcune delle piazze in cui si è maggiormente distinto) con quattro promozioni in carriera, l’ultima delle quali tra le file dell’Omnia Bitonto nel 2018 (vittoria dei playoff nazionali di Eccellenza con relativo approdo in quarta serie), anno in cui ha appeso le scarpe al chiodo. “La chiamata del Bisceglie mi ha fatto enormemente piacere e sono pronto a mettermi a disposizione per questo progetto – spiega Rubini – . Diverse volte, da calciatore, sono stato vicino ad indossare la maglia nerazzurra, affrontata in più circostanze da avversario fiero e leale poiché consapevole del blasone e dell’importanza della stessa. L’impatto con la dirigenza e in particolar modo con il presidente è stato eccellente sotto ogni profilo. Stiamo creando le premesse per formare una famiglia sana, dove ognuno saprà rispettare il proprio ruolo nell’interesse supremo del Bisceglie. Gli stimoli sono tanti, lavorerò fin da subito per contribuire ad alimentare ulteriormente l’entusiasmo e la voglia di calcio in questa piazza”. Al contempo, la dirigenza ringrazia per l’operato svolto in queste settimane il direttore sportivo Tommaso Faccilongo, dimessosi dall’incarico per ragioni strettamente personali.

Conferma in rosa, invece, quella che riguarda Leonardo Losapio, centrocampista classe 2004, per il secondo anno di fila pronto a fornire il suo contributo alla prima squadra stellata. Nella passata stagione Losapio ha collezionato cinque presenze, due delle quali da titolari, destando favorevole impressione per la prontezza con cui ha risposto ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Tanto disciplinato quanto tenace, Losapio ha inoltre saputo conciliare brillantemente gli impegni sportivi con quelli scolastici diplomandosi nei giorni scorsi presso il locale Liceo Scientifico “da Vinci” con una valutazione di 98/100, preludio al percorso accademico in Ingegneria Gestionale che intraprenderà al Politecnico di Bari. “Sono estremamente felice per la mia riconferma – esordisce Losapio – . Continuare ad indossare la maglia della mia città è motivo di immenso orgoglio e sono pronto a dare il massimo per ritagliarmi uno spazio nel gruppo che il club sta costruendo. Non vedo l’ora di ricominciare”.