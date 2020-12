Bisceglie Calcio, Rocco: “Scendere in campo con tanta fame e voglia di vincere”

Ultimo appuntamento dell’anno per il Bisceglie che domani pomeriggio, mercoledì 23 dicembre, scenderà in campo al “Ventura” alle ore 15.00 per affrontare il Teramo nel diciassettesimo turno del campionato serie C girone C.

Una gara dall’alto coefficiente di difficoltà per i nerazzurri in quanto affronteranno la terza forza del torneo.

“Sarà una partita difficile – esordisce l’attaccante Daniele Rocco – dobbiamo dare il massimo. Non ho un modulo di gioco che preferisco tra quelli usati sinora e dobbiamo dare tutto a prescindere dalla modalità con cui scenderemo in campo. Sto bene e spero di tornare al gol il prima possibile ma, aldilà di tutto, mi son sempre impegnato. Per battere il Teramo, dovrà scendere in campo un Bisceglie che ha tanta fame e tanta voglia di vincere. Dobbiamo pensare a noi stessi non pensare alla squadra avversaria, bisogna scendere in campo con l’intento di portare a casa l’intera posta in palio. Chiedo ai tifosi che ci siano vicini in questo momento particolare”.

La compagine abruzzese occupa il gradino piu’ basso del podio con 27 punti in 15 giornate, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 2 ko. E’ reduce da quattro pareggi consecutivi maturati contro Virtus Francavilla, Vibonese, Turris e Cavese.

La squadra allenata da Massimo Paci detiene il quinto miglior attacco con 19 reti sinora siglate di cui 5 portano la firma di Carlo Ilari ed il secondo miglior reparto arretrato avendo subito sinora 12 reti così come il Bari.

La compagine biancorossa ha segnato in tutte le partite, fatta eccezione nei match contro Catanzaro e Ternana.

Mister Ricchetti avrà a disposizione il centrocampista Cittadino, il quale ha scontato il turno di squalifica contro la Virtus Francavilla.

La gara sarà diretta da Michele Di Cairano di Ariano Irpino il quale sarà coadiuvato da Stefano Montagnani di Salerno e Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale Davide Di Marco di Ciampino.