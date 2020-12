Bisceglie calcio, rinviata nuovamente la gara contro la Casertana

La gara Bisceglie – Casertana in programma mercoledì 16 dicembre alle ore 15 al “Ventura” e valevole per il recupero dell’undicesima giornata del campionato serie C girone C è stata rinviata a data da destinarsi.

La comunicazione è pervenuta nel primo pomeriggio di oggi, 14 dicembre dove la Lega Pro, preso atto dell’istanza presentata dalla società Casertana ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, ha disposto che che la gara venga rinviata a data da destinarsi.

E’ il secondo rinvio della partita tra le due squadre che, inizialmente, si sarebbe dovuta disputare domenica 15 novembre fu rinviata a seguito dei numerosi casi di positività che attanagliò la società nerazzurra.

Il Bisceglie quindi, potrà concentrarsi sulla gara contro la Virtus Francavilla in programma domenica 20 dicembre al “Giovanni Paolo II” della cittadina brindisina.