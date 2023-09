Bisceglie Calcio, rinviata la gara di Coppa Italia contro il Corato

L’incontro di calcio di Coppa Italia tra Bisceglie e Corato è stato rinviato al prossimo 21 settembre per indisponibilità dello stadio “Ventura”.

“A seguito della comunicazione ufficiale del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – si legge nella nota del club – relativa all’indisponibilità certificata del “Gustavo Ventura” per la giornata di giovedì 14 settembre, nonché per motivi di ordine pubblico rivenienti dalla concomitanza dalle celebrazioni in onore della SS. Maria Addolorata, Copratrona della Città di Bisceglie e le annesse ragioni evidenziate dal Comandante della Polizia Locale, il Comitato Regionale della Figc ha disposto il rinvio dell’incontro Bisceglie – Corato a giovedì 21 settembre”.