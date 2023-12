Bisceglie Calcio rafforza la colonia ivoriana con l’arrivo di Dembele

Il Bisceglie Calcio aumenta il potenziale offensivo a disposizione di mister Di Meo ufficializzando l’arrivo dell’attaccante Sory Dembele.

Ivoriano classe 2002, giocatore versatile con maggior propensione nel destreggiarsi sulle corsie laterali, Dembele ha iniziato il suo percorso negli Allievi della Libertas Catania Nuova prima di approdare alla Berretti della Sicula Leonzio. Nel 2020/21 la sua prima esperienza in serie D con il Troina, replicata la stagione successiva con il Giarre, inoltre lo scorso anno ha militato sempre in D con il Paternò. Complessivamente Dembele ha collezionato 40 presenze in quarta serie. Nel tragitto del neo acquisto nerazzurro figurano anche le parentesi in Eccellenza calabrese (Locri) e siciliana (Pro Favara), mentre nella prima metà dell’attuale stagione ha indossato la maglia dell’Union Fossacesia (Eccellenza abruzzese) andando a segno in 4 circostanze.

Dembele è il terzo calciatore ivoriano nella rosa stellata assieme a Kone e a Kouame.