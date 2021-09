Bisceglie Calcio pronto per l’esordio in D con la Nocerina, ieri la presentazione alla città

Comincia tra le mura amiche dello stadio “Ventura” il campionato del Bisceglie Calcio che, domani pomeriggio alle ore 15, riceve la Nocerina nella gara d’esordio del girone H di Serie D.

Un torneo che si preannuncia di alto livello e al quale la compagine biscegliese si riaffaccia dopo quattro stagioni trascorse tra i professionisti in virtù della beffarda retrocessione subita lo scorso maggio per mano della Paganese. L’obiettivo in casa nerazzurra è lasciarsi il passato alle spalle e affrontare la stagione con il piglio giusto per regalare delle soddisfazioni ai tifosi. Per questo match inaugurale mister Rufini deve rinunciare agli infortunati Crisci e Divittorio ma può contare sull’attaccante argentino Prado, il cui tesseramento è stato completato in settimana e che, quindi, fa parte della lista dei convocati.

Nella giornata di ieri, inoltre, si è tenuta la cerimonia di presentazione della squadra alla quale è intervenuto, oltre al sindaco Angelantonio Angarano e all’assessore allo sport Maria Lorusso, il presidente della Provincia Bernardo Lodisposto. Nel corso della serata sono stati presentati i calciatori, l’organigramma societario della formazione presieduta da Vincenzo Racanati e lo staff del settore giovanile che quest’anno presenta la novità della scuola calcio. Durante la cerimonia hanno preso la parola anche il tecnico Rufini, che ha rimarcato la propria soddisfazione nel guidare il team nerazzurro e nei confronti del gruppo messogli a disposizione della società, e il neo capitano Tommaso Coletti il quale ha affermato che con il duro lavoro e lo spirito di gruppo la squadra riuscirà ad ottenere i risultati sperati nel corso della stagione. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE CALCIO)