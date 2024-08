Bisceglie Calcio: preso l’attaccante Lorà, conferma per Konè, due novità nell’assetto societario

Lunedì pieno di novità in casa Bisceglie Calcio che tra campo e scrivania aggiunge preziosi pezzi in vista dell’ormai imminente avvio di stagione.

Nuovo rinforzo nel reparto d’attacco con l’arrivo di Aitor Lorà. Spagnolo classe 1996, il neo acquisto dei biscegliesi nelle ultime due stagioni ha militato nel Nàxara tra C e D iberica. Lorà è nato a Móstoles, nella Comunità autonoma di Madrid, Aitor e possiede la doppia cittadinanza spagnola e della Guinea Equatoriale, Paese di origine della sua famiglia, che ha rappresentato sia a livello Under 20 sia in nazionale maggiore. Prima di indossare la maglia del Náxara (23 gol in 62 partite) ha accumulato esperienza in quarta serie con quelle di DAV Santa Ana (3 gol in 18 partite) e Real Aranjuez (5 gol in 29 partite), scegliendo poi di scendere di categoria al River Ebro (14 gol in 29 presenze). A livello di Nazionale, Aitor Lorá ha fatto il suo debutto il 6 settembre 2023 nel match di qualificazione alla Coppa d’Africa che la Guinea Equatoriale ha pareggiato per 1-1 in trasferta contro la Libia. Con l’Under 20 ha invece disputato tre incontri, andando a segno per due volte.

L’altra novità di giornata è l’annuncio della conferma da parte di Moriféré Koné. Classe 1998, originario della Costa d’Avorio, Koné ha indossato per la prima volta la maglia nerazzurro stellata lo scorso anno, fermandosi nella Città dei Dolmen dopo le esperienze a Vieste, Canosa e Corato, e continuando così in Puglia dopo aver disputato un paio di stagioni fra serie minori della Germania (SV Kelbra e Rot-Weiß Erfurt) e Promozione lombarda (Valgobbiazanano). Nella stagione scorsa, la prima a Bisceglie, si è messo in luce su tutto il fronte offensivo, dimostrando una più che discreta confidenza con il gol.

Un nuovo volto per lo staff del Bisceglie Calcio è quello dell’avvocato Giuseppe Giangregorio, che ricoprirà il ruolo di Club Advisor. Classe 1989, avvocato titolare di Studio dal 2020, Giangregorio è sempre stato vicino al mondo del calcio, prima con il pallone al piede e poi, una volta smesso, al fianco di diverse società pugliesi come consulente di calcio mercato. Dal 2021 è passato a ruoli dirigenziali: per due stagioni è stato Team Manager dell’Orta Nova, nel campionato di Eccellenza, mentre nel 2023/24 ha ricoperto il ruolo di Direttore dell’Area Tecnica dell’Unione Sportiva Mola.

Il secondo tassello societario porta il nome di Danilo Dammacco, che assume l’incarico di Direttore dell’Area Tecnica del club. Dammacco, che lavorerà al fianco di Dario Di Giacomo (che assume a sua volta, formalmente, l’incarico di Direttore sportivo), vanta una grande esperienza con Team Altamura, Norba Conversano, Bitritto, Mola e Molfetta.