Bisceglie Calcio: playoff salvi, penalizzazione per la prossima stagione

Playoff salvi per il Bisceglie Calcio dopo l’esito del Tribunale Federale Territoriale della Figc che ha emesso la sua sentenza resa nota nel pomeriggio odierno.

Nella delibera si legge che si è deciso: “di comminare alla società S.S.D. Bisceglie A R.L. la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026; 2) di comminare al tesserato Carmine Franco l’inibizione per mesi 6”.

Neroazzurro stellati che quindi nella prossima stagione partiranno da -1 in classifica. Resta invariata la classifica di Eccellenza con la squadra di mister Di Meo che potrà scendere in campo per disputare il playoff il prossimo 27 aprile in casa del Polimnia.

Situazione diversa per il Manduria che ha ricevuto 4 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato: i biancoverdi disputeranno il playout in trasferta contro il Foggia Incedit. Matematicamente salvo il Racale.