Bisceglie Calcio, pesante squalifica al tecnico Bucaro

La sconfitta di mercoledì scorso a Catania per 3-0 (leggi qui) non è stata l’unica nota negativa di giornata per il Bisceglie Calcio che oggi ha dovuto ratificare la lunga squalifica inflitta al proprio allenatore Giovanni Bucaro.

Il tecnico siciliano, da quest’anno alla guida dei neroazzurro stellati, ha rimediato ben sette giornate di squalifica dal Giudice Sportivo nella giornata odierna.

Secondo quanto si apprende dal comunicato Bucaro, “dopo essere stato allontanato dal campo dall’arbitro, su segnalazione del quarto collaboratore, per comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria, rientrando negli spogliatoi metteva le mani al collo di un calciatore della squadra avversaria. Dopo il termine della gara, negli spogliatoi, il medesimo aggrediva, spingendolo a terra, il Presidente della squadra avversaria, generando una colluttazione (a seguito della reazione dell’aggredito) che veniva sedata solo dall’intervento di addetti alla sicurezza e altri tesserati”.

Una pesante sanzione, quella inflitta a Bucaro. Nelle prossime ore resterà da capire se la dirigenza biscegliese intenderà fare ricorso o meno alla decisione presa dal Giudice Sportivo.