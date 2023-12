Bisceglie Calcio per Natale si regala dal mercato Avantaggiato

Novità di mercato a poche ore dal Natale per il Bisceglie Calcio che ha ufficializzato l’acquisto di Alessandro Avantaggiato.

Attaccante tecnico e potente con lusinghieri trascorsi in serie D (oltre 100 presenze complessive) ed una parentesi anche tra i professionisti. Classe 2000, salentino di Galatina, Avantaggiato è cresciuto nelle giovanili del Lecce fino all’approdo in Primavera (19 presenze e 3 reti nella stagione 2018/19), ha militato nell’annata successiva in D con il Nardò (20 gare) e poi con il Taranto. Nel 2020/21 si trasferisce inizialmente ad Altamura, quindi a dicembre diventa un calciatore della Fidelis Andria, dove contribuisce al raggiungimento della promozione in serie C. Nel primo segmento dell’annata 2021/22 colleziona 3 presenze in terza serie ed una gara da titolare in Coppa Italia di C, mentre a novembre ritorna in D vestendo la maglia del Casarano con uno score di 19 gare.

Lo scorso anno Avantaggiato ha maturato due esperienze in Piemonte nel girone A di serie D tra le file di Chieri e Pinerolo, mentre nella seconda metà di stagione è rientrato in Puglia per giocare con il Molfetta (16 presenze), parentesi interrotta a maggio per un infortunio al legamento crociato dal quale si è completamente ristabilito. Già in gruppo a Bisceglie da una decina di giorni, Avantaggiato ha mostrato notevole entusiasmo nel progetto e potrà essere a disposizione fin dalla ripresa del campionato dopo la sosta, in programma il 7 gennaio contro lo Spinazzola sul neutro di Gravina.