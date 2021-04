Bisceglie calcio, penultima trasferta in campionato contro il Teramo

Rinvigorito dalla vittoria nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla, il Bisceglie punta al bis nel match contro il Teramo in programma domani pomeriggio, domenica 18 aprile con fischio d’inizio alle ore 17.30, di scena al “Gaetano Bonolis” della cittadina abruzzese e valevole per la trentaseiesima giornata del campionato serie C girone C.

“La voglia è quella di raggiungere la salvezza – esordisce Andrea Cittadino -. Il punto di forza deve essere la mente, la rabbia e la fame. Per noi salvarci a Bisceglie- continua il centrocampista nerazzurro – equivale a vincere il campionato. Personalmente, devo migliorare nella continuità. Ad inizio campionato ho alternato partite buone e altre meno. La voglia che ho è quello di tornare in campo. La squadra l’ho trovata bene e, dopo la vittoria contro il Francavilla, ha una autostima e una voglia maggiore. Spero di poter fare goal pesanti perchè, quelli attuali, sono piu’ importanti rispetto a quelli segnati sinora”.

Cittadino si esprime anche sull’avvicendamento Papagni – Bucaro: “Quando vi è un cambio allenatore la responsabilità è anche dei giocatori. L’allenatore paga quando i risultati non arrivano. Sono dispiaciuto dell’esonero di mister Papagni il quale lo ringrazio per il lavoro, così come lo ero per mister Bucaro a febbraio. Purtroppo, è una decisione presa dalla società e quindi la responsabilità te la senti addosso. Però noi siamo a disposizione e quindi dobbiamo raggiungere l’obiettivo”.

Il Teramo occupa attualmente la nona posizione con 45 punti frutto di 11 affermazioni, 12 pareggi e 10 sconfitte. La squadra allenata da Massimo Paci ha siglato e subito 34 reti ed è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 maturata contro la Cavese.

Per la trasferta in terra abruzzese mister Bucaro dovrà fare a meno dello squalificato Romizi nonchè di Hassan partito in settimana in Israele per assistere alla nascita di suo figlio.

Teramo – Bisceglie sarà diretta da Andrea Calzavara di Varese il quale sarà coadiuvato da Pietro Lattanzi di Milano e Giuseppe Licari di Marsala. Quarto ufficiale Domenico Mirabella di Napoli.