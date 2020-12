Bisceglie calcio, partita l’operazione Catanzaro

All’indomani della gara contro l’Avellino, il Bisceglie, dopo aver effettuato il ciclo di tamponi, ha ripreso gli allenamenti al “Di Liddo” in vista della gara contro il Catanzaro in programma domenica al “Ventura” alle ore 15.00 e valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato Serie C, girone C.

I ragazzi di Bucaro, si ritroveranno oggi pomeriggio sempre sul sintetico cittadino. Sabato mattina rifinitura e nuovamente tamponi.

La Lega Pro ha, invece, predisposto il nuovo orario per quanto riguarda la gara contro il Teramo in programma mercoledì 23 dicembre e valevole per la diciassettesima giornata, ultima dell’anno solare. I nerazzurri scenderanno in campo alle ore 15.00 e non piu’ alle ore 20.45.