Bisceglie Calcio, parole d’ordine vincere e sperare

Ultima chance per il Bisceglie Calcio, giunto all’epilogo del proprio campionato, ovvero al trentottesimo turno. I nerazzurri possono solo vincere la propria sfida casalinga contro il Nola, in programma domani pomeriggio alle ore 16, e sperare in buone notizie dal contemporaneo match di Caserta tra il San Giorgio ed i padroni di casa per coltivare ancora la possibilità di agganciare i playout.

Gli uomini di mister Tisci, infatti, dopo la secca sconfitta patita ad Altamura la scorsa settimana si approcciano al turno conclusivo del campionato al penultimo posto in graduatoria, a due lunghezze di distacco dal San Giorgio, e per poter accedere agli spareggi salvezza devono assolutamente scavalcare i rivali in classifica. In caso contrario, invece, il Bisceglie sarà costretto a salutare la Serie D dopo un solo anno e si ritroverebbe in Eccellenza, collezionando la quarta retrocessione sul campo consecutiva. È fondamentale, dunque, per i nerazzurri pensare principalmente ad indirizzare in positivo la propria gara contro il Nola e solo alla fine attendere il risultato di Caserta. Vi è infatti un ulteriore scenario che potrebbe aprirsi al fischio finale dei due incontri ovvero l’arrivo a pari punti, a quota 39, delle due squadre. In tal caso nessuna delle due formazioni giungerebbe al penultimo posto e retrocederebbe direttamente in Eccellenza, ma sarebbe necessario procedere ad un spareggio in campo neutro attraverso il quale designare la squadra partecipante ai playout. La situazione in casa nerazzurra è davvero delicata, ma durante gli allenamenti settimanali il tecnico stellato ha cercato di trasmettere le giuste motivazioni e, al tempo stesso, dare tranquillità ai suoi ragazzi, nonostante questi siano consapevoli che ormai il destino non è più solo nelle proprie mani. Il peso della responsabilità può risultare un vero e proprio macigno per capitan Coletti e compagni che, invece, si troveranno di fronte ad un avversario libero dall’assillo di dover raggiungere obiettivi in quest’ultima gara avendo disputato una stagione brillante, al di sopra di qualsiasi aspettativa, con ben 51 punti conquistati e la salvezza raggiunta in anticipo. A creare ulteriori grattacapi ai biscegliesi c’è anche la situazione relativa alle assenze, infatti all’argentino Coria, purtroppo out da qualche settimana, è andato ad aggiungersi il centrocampista Cozza, fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato nel derby di domenica scorsa e, quindi, fuori praticamente per tutto il resto della stagione anche se il Bisceglie dovesse disputare la post season. Restano inoltre da valutare le condizioni di alcuni acciaccati come il difensore Urquiza ma la sensazione è che tutti vogliano provare a stringere i denti per prendere parte a questa sfida che, come detto, rappresenta l’ultima spiaggia per i nerazzurri. Si spera che l’importanza della posta in palio possa attirare al “Ventura” una buona cornice di pubblico e l’auspicio è che la tifoseria sia in grado di dare la spinta ai calciatori per riuscire a conquistare la vittoria, indipendentemente da come andrà a finire il match del San Giorgio. Per quanto riguarda il Nola, vincitore per 3-0 sia in campionato sia in Coppa Italia nei due precedenti stagionali con il Bisceglie, è certa l’assenza per squalifica dell’esperto difensore Cassandro.

Dirigerà l’incontro la terna arbitrale laziale composta dall’arbitro Leonardo Di Mario di Ciampino coadiuvato dagli assistenti Mirko Librale della sezione di Roma 2 e Daniele Tasciotti di Latina. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO)