Bisceglie calcio, parla mister La Cava: “Molto soddisfatto del ritiro”

Con l’amichevole contro il Solofra, conclusasi sul 2-2, è terminato il ritiro del Bisceglie Calcio, iniziato lunedì 24 agosto con i nerazzurri che hanno soggiornato al “Bel Sito Hotel Le Due Torri” di Manocalzati (Avellino), usufruendo delle strutture sportive del “Country Club” di Ponticelli.

“Sono soddisfattissimo del ritiro – afferma il tecnico nerazzurro Sergio La Cava -. E’ stato un percorso fruttuoso. Un plauso va alla società che ha fatto tutto il possibile per iniziare il 24 agosto, mettendoci subito in carreggiata. Dieci giorni fa non avevamo nessun giocatore, ora invece abbiamo una squadra. Le idee per il prossimo futuro sono chiare – prosegue La Cava -. Faremo degli acquisti mirati anche per una eventuale serie C. I giovani si sono mossi bene, mentre qualcuno deve ancora entrare in condizione ma tutto questo rientra nella normalità della fase precampionato “.

L’allenatore nerazzurro stellato si sofferma anche sull’amichevole contro la compagine campana del Solofra. “La squadra si è mossa bene per 45/50 minuti. Abbiamo fatto cose buone ma siamo consapevoli di poter crescere e migliorarci”.

Il tecnico di Avellino, con il suo staff, ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Il gruppo si ritroverà venerdì 4 settembre al “Ventura” per una seduta pomeridiana. Sabato 5 è in programma nuovamente un allenamento nel pomeriggio, mentre domenica 6, alle ore 15.30, sempre al “Ventura”, è prevista una gara amichevole contro l’Under 19 del Bisceglie. Sette giorni dopo stabilito un test match contro l’Unione Calcio Bisceglie.