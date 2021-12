Bisceglie Calcio, ostica trasferta a Sorrento nel turno infrasettimanale

Trasferta sulla costa tirrenica per il Bisceglie Calcio che, domani pomeriggio alle ore 14.30, nel turno infrasettimanale del girone H di Serie D si reca sul campo del Sorrento alla ricerca di una vittoria che manca da oltre un mese.

La missione non è delle più facili per i nerazzurri nonostante i campani non stiano passando un bel momento con i tre punti che mancano da tre giornate e la sconfitta patita a Gravina per 2-0 lo scorso weekend. La rosa dei rossoneri, tuttavia, vanta calciatori di grande esperienza come l’eterno Mezavilla, centrocampista con una carriera interamente vissuta fra serie B e C con le maglie, tra le altre, di Juve Stabia, Alessandria e Reggina, e l’attaccante Iadaresta, un’altra pedina che non ha bisogno di presentazioni e migliore marcatore dei campani con cinque reti tra campionato e coppa. Inoltre, la sessione invernale di mercato ha già regalato un rinforzo d’alto profilo al tecnico rossonero Renato Cioffi con l’arrivo dal Trapani dell’esterno Tedesco.

Il Bisceglie deve provare in tutti i modi a migliorare la propria percentuale realizzativa e risolvere il cronico problema dei gol fatti, soprattutto da parte degli attaccanti che, complessivamente, sono andati a segno solo in quattro occasioni, due delle quali su calcio di rigore. Tutti a disposizione per il tecnico Rufini che potrebbe optare per qualche cambio nell’undici titolare visti gli impegni ravvicinati. Un grande ex dell’incontro milita nelle fila rossonere, il mediano Diop che non può che evocare ricordi felici ai tifosi nerazzurri essendo stato uno dei grandi protagonisti della storica promozione in Serie C dell’annata 2016/17.

Arbitro designato per l’incontro tra Sorrento e Bisceglie è Antonio Monesi di Crotone coadiuvato dagli assistenti Davide Fabrizi di Frosinone e Massimiliano Cirillo della sezione di Roma 1. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)