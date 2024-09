Bisceglie calcio, nuovo innesto difensivo

Non si ferma il mercato in entrata che in uscita per il Bisceglie Calcio. Il sodalizio nerazzurro infatti, di aver acquisito le prestazioni di Emiliano Santoro.

Centrale classe 1988 è nato in Argentina ma in possesso della cittadinanza italiana. Cresciuto nell’Almirante Brown e nell’Arsenal de Sarandí,. Arrivato in Italia nel 2017, si è subito trovato davanti a una sfida pugliese, prima al Taranto e poi al Ginosa. Santoro inoltre, ha vestito le maglie di Città Amantea 1927, Tonara, Idolo e Budoni Civitanovese Calcio, Pozzallo e Resuttana San Lorenzo, Belvedere 1963, Virtus Cilento e Napoli United e Terracina. La scorsa stagione ha affrontato nuovamente il difficile campionato di Eccellenza campana con la maglia del Sapri, ora è pronto per il ritorno in Puglia, indossando la gloriosa maglia stellata del Bisceglie.

Ad una operazione in entrata vi è una in uscita. Saluta infatti il sodalizio nerazzurro Bachir Mouhamed Mané, che ha fatto parte della rosa nerazzurro stellata in queste prime settimane della stagione 2024/2025, scendendo in campo in quattro occasioni.

Foto: Ufficio stampa Bisceglie Calcio