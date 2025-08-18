Nel pomeriggio di oggi, 18 agosto alle ore 17, è previsto un nuovo allenamento congiunto per il Bisceglie Calcio: la compagine di Mister Pino Di Meo affronterà la sessione speciale con il Norba Mola, formazione che militerà nel campionato di Promozione pugliese.
Sarà possibile assistere all’allenamento dalla Tribuna dello Stadio “Gustavo Ventura”, aperto ad appassionati e addetti ai lavori per l’occasione.
Questo appuntamento rientra nello schema predisposto dal club nerazzurro per il precampionato, con l’obiettivo di far arrivare pronta la squadra stellata all’inizio della nuova stagione del campionato di Eccellenza pugliese. (credit Emmanuele Mastrodonato)