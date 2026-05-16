Bisceglie Calcio: la seconda Coppa Italia Dilettanti della storia con una dedica speciale

La conquista della Coppa Italia Dilettanti ha scritto una delle pagine più esaltanti nella storia del calcio biscegliese.

Tra le date storiche più care al popolo nerazzurrostellato, il 9 maggio 2026 si aggiunge al 29 maggio 1960 (promozione in C), al 27 aprile 1986 (promozione in C2), al 18 aprile 2012 (trionfo al Flaminio in Coppa Italia) e al 7 maggio 2017 (promozione in C). La valenza del trofeo tricolore assume un peso specifico notevole per due ragioni in particolare. La prima riguarda il percorso selettivo, e ad alto coefficiente di difficoltà, che la squadra allenata da Pino Di Meo ha affrontato sin dalle battute iniziali della competizione eliminando, in sequenza, Spinazzola (sesto in campionato), Canosa (quarto), Unione (quinta) e, in finale regionale, Taranto (terzo). Proprio il trionfo sugli ionici (davanti ai 5000 del Ventura) del 5 febbraio scorso ha, di fatto, spianato la strada verso la serie D a Di Fulvio e compagni. Col Brindisi imbattuto, concentrato solo sul campionato, puntare alla Coppa Italia è stata l’opzione più saggia e opportuna per conseguire l’obiettivo dichiarato, fallito ai playoff nelle tre stagioni precedenti. Paradossalmente, infatti, avanzando nella fase nazionale la caratura degli avversari si è abbassata (Angelo Cristofaro e Pomigliano nel triangolare, Città di Luzzi ai quarti e Boreale in semifinale) e il nemico più insidioso si è rivelato lo stress psicofisico di una stagione interminabile, conclusa giocando 53 partite (38 in Eccellenza, 15 in Coppa Italia). Roba da professionisti, altro che dilettanti. La seconda ragione, invece, riguarda il prestigio: il Bisceglie (insieme al Casarano) è il club che ha conquistato due volte il trofeo in ambito nazionale e può fregiarsi del titolo di Campione d’Italia, con annessa coccarda tricolore che sarà in bella mostra sulle nuove casacche.

SOCIETA’, STAFF E TIFOSI La promozione in serie D premia il lavoro di un team costruito sulle colonne portanti (Baietti, Di Fulvio, Taccogna, Visani, Martinez) del gruppo che aveva chiuso la tormentata stagione 2024/2025 con l’eliminazione in semifinale playoff ad opera della Polimnia, rinforzato da profili collaudati per l’Eccellenza (Lavopa, Lopez, Amoroso, Martino, Traore, Sene) integrati strada facendo da calciatori di categoria superiore (Gonzalez, Citro, Dammacco, Maffei, Ioio), ricambi affidabili (Lonoce, Nacci) e un buon parco under (Ciurlo, Cifarelli, Ricchiuti, Mbodji, De Luca, Pignataro). Alla dirigenza va attribuito il merito di aver fatto tesoro degli errori passati, ripartendo dalla conferma dello staff tecnico guidato da Pino Di Meo, richiamato in panchina a dicembre 2024 per salvare una barca che rischiava di sprofondare verso la retrocessione. Anziché stravolgere l’organico, come accaduto nelle precedenti stagioni in Eccellenza, è stata imboccata la strada più logica della continuità ed il risultato finale ha premiato. Per vincere, è risaputo, le varie componenti (club, staff e tifoseria) devono formare un blocco unico e integrarsi perfettamente, altrimenti l’ingranaggio scricchiola alle prime difficoltà. Sul piano strettamente operativo ha funzionato l’asse tra società, rappresentata dal d.g. Renato Ferrulli, e area tecnica, capeggiata dal d.s. Danilo Dammacco che con l’ausilio del c.d.a. formato da Vincenzo Racanati, Antonio Mari, Gianni Porcelli, Francesco D’Azzeo, Renato Ferrulli ha sorretto il peso di una stagione molto impegnativa sul versante finanziario e organizzativo. Superato lo scetticismo iniziale, giustificato dalle delusioni in serie accumulate negli anni passati, anche i tifosi sono stati un fattore essenziale per raggiungere l’obiettivo. Soprattutto in trasferta, Lavopa e soci hanno goduto del sostegno continuo e incessante dei supporters nerazzurrostellati. Un vero e proprio esodo, con oltre 600 biscegliesi al seguito, ha contraddistinto le trasferte a Roma (semifinale con la Boreale) e Teramo (finale col Montecchio Gallo) in Coppa Italia, tappe decisive verso la serie D, in cui il Bisceglie ha vinto anche grazie alla spinta dei tifosi. La nota stonata, invece, riguarda le scarse presenze nelle gare casalinghe. In altri tempi, pur con obiettivi diversi, il Ventura presentava un bel colpo d’occhio. Riconquistare il gran pubblico dovrà essere una priorità per affrontare al meglio un campionato difficile come la serie D.

DEDICA La conquista della Coppa Italia ha scatenato un vortice emotivo unanimemente rivolto a Vincenzo Racanati, che sta affrontando la prova più difficile. Durante la finale, dal settore del “Bonolis” riservato ai tifosi nerazzurrostellati è stato issato uno striscione e lanciati ripetuti cori dedicati al patron del Bisceglie in lotta contro la malattia. Un successo tutto dedicato a colui che si è sempre dichiarato il primo tifoso, più che il presidente del sodalizio che il 15 maggio ha compiuto 113 anni. A Vincenzo Racanati va riconosciuto il merito di aver resistito nei momenti critici seguiti alle due retrocessioni consecutive, rilanciando piuttosto che abbandonare l’A.S. Bisceglie al proprio destino.

FUTURO Ritrovata la serie D, è tempo di programmare la stagione 2026/2027. Per evitare sofferenze, sarà fondamentale ripartire senza indugi, con una società solida e strutturata che operi scelte mirate in linea con i mezzi finanziari disponibili. Dai microfoni di Radio Centro, intervenuto in diretta a “Centrocampo”, il presidente Antonio Mari ha rivelato che il consiglio direttivo si riunirà a breve per tracciare le linee programmatiche in vista della prossima stagione. Sul versante tecnico, Pino Di Meo, sempre a Centrocampo, ha detto che il Bisceglie è la sua prima scelta e aspetterà le decisioni del club prima di guardarsi intorno e valutare altre proposte. Non resta che attendere.