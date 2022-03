Bisceglie Calcio: la rincorsa salvezza riparte da Francavilla

Torna finalmente in campo a tre settimane di distanza dall’ultima volta il Bisceglie Calcio che, domani pomeriggio alle ore 15, si reca al “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, ospite della vice capolista nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie D.

Una gara dal sapore speciale per il tecnico dei lucani, Nicola Ragno, protagonista a Bisceglie nella storica stagione 2016/17, quella del ritorno dei nerazzurri in Serie C. Oltre a questo, la sfida si preannuncia davvero ostica per i ragazzi di mister Rufini, chiamati ad affrontare una squadra davvero pericolosa soprattutto in fase offensiva dove l’esperienza di Nolè e Croce ha fruttato ben diciotto gol in stagione, sedici dei quali in campionato. Altri elementi molto interessanti tra le fila dei potentini sono gli argentini Melillo e Gentile, anch’essi davvero abili in zona gol. Nonostante ciò, il Francavilla ha palesato qualche amnesia in fase difensiva, concedendo ventinove reti agli avversari, e il Bisceglie dovrà assolutamente cogliere le opportunità che la retroguardia di casa potrà concedere nell’arco dei novanta minuti per provare a fare il blitz e conquistare l’intera posta in palio. Dare continuità alla vittoria sulla Mariglianese e, soprattutto, muovere ulteriormente la classifica sono gli obiettivi fondamentali dei nerazzurri la cui situazione continua ad essere deficitaria visto il terzultimo posto in graduatoria, in piena zona playout, con appena una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione diretta. Le buone notizie per il tecnico biscegliese arrivano dall’infermeria con le guarigioni dai rispettivi infortuni degli attaccanti Sandomenico e Urquijo inoltre, nelle scorse settimane, è tornato ad allenarsi in gruppo il giovane Crisci, vittima di un grave infortunio al ginocchio ad inizio stagione e che potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale nella rincorsa alla salvezza, anche se occorrerà ancora del tempo per vederlo recuperare la condizione ottimale. Naturalmente i biscegliesi devono assolutamente approcciare al meglio la gara dal punto di vista difensivo in virtù dei pericolosi numeri e delle importanti medie realizzative tenute dagli attaccanti lucani, occorre quindi evitare di ripetere gli errori commessi nell’incontro d’andata dello scorso 7 novembre quando il Francavilla espugnò il “Ventura” segnando ben quattro reti. Nella circostanza al vantaggio nerazzurro firmato da Ligorio, i sinnici risposero andando a segno tre volte in appena quindici minuti con Russo, Melillo e Nolè, archiviando la pratica già all’intervallo. Nella ripresa il tardivo rigore di La Piana e la rete in pieno recupero di Gentile chiusero la gara sul definitivo 2-4.

La gara tra Francavilla e Bisceglie sarà diretta da una terna tutta campana composta dall’arbitro Costantino Cardella di Torre del Greco coadiuvato dagli assistenti Simone Conti di Napoli e Pierpaolo Vitale di Salerno.