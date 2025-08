Bisceglie Calcio: la linea verde si arricchisce con Facchini e Grandolfo

Linea verde infoltita nelle ultime ore in casa Bisceglie Calcio che ha reso noti gli arrivi dei classe 2007 Christian Facchini e Giulio Grandolfo.



Facchini, jolly della difesa, ha mosso i primi passi della sua carriera sportiva nella Pro Calcio Bari (Under 15 e Under 17) e del Fesca Bari (Under 17), prima di approdare alla Juniores del Bitonto nella scorsa stagione, dove ha saputo mettersi in luce diventando un obiettivo di diverse squadre desiderose di aggiungere un ‘Under’ di valore.

Grandolfo è invece un attaccante capace di giocare anche come centrocampista e più in generale di ricoprire diversi ruoli con particolare attitudine alla fase offensiva. Si è fatto notare a livello di categorie giovanili con la maglia dell’Olimpia Bitonto, tanto da guadagnarsi, la passata stagione, la fiducia del Martina, club di Serie D che lo ha fatto maturare ulteriormente nella propria rosa.