Bisceglie Calcio in partenza per il ritiro con altre due novità di mercato

Continua senza sosta la costruzione del Bisceglie Calcio che nella giornata di ieri ha ufficializzato altri due innesti nella rosa a disposizione di mister Cinque (in foto) .

Dalla Primavera della Fidelis Andria arriva Francesco Poverino, difensore esterno di sinistra, classe 2004, di buone prospettive che va sicuramente ad ampliare il ventaglio di possibilità sulle corsie in casa neroazzurro stellata. Dirigenza biscegliese che ha portato in città anche Juan Bautista Salguero, attaccante argentino classe 1991, proveniente dall’Atletico Racale. Salguero ha mosso i primi passi in patria con il San Lorenzo passando poi ai brasiliani del Bangù Atletico. L’esordio italiano per il neo acquisto del Bisceglie, arriva a Tricase con esperienza anche in maglia Virtus Matino.

La comitiva biscegliese, come da programma, partirà nel pomeriggio odierno alla volta del ritiro di abruzzese di Fara San Martino dove il lavoro durerà sino al prossimo 13 agosto.