Bisceglie Calcio: in attacco preso il rumeno Tira, Renzo Ferrante nuovo responsabile area tecnica

Giornata frenetica quella odierna in casa Bisceglie Calcio che dopo aver salutato Lorusso (leggi qui) comunica l’ingaggio dell’attaccante Catalin Tira.

Classe 1994, nato a Bucarest, il neo acquisto nerazzurro ha mosso i primi passi nel calcio tra le file della Dinamo, quindi a 15 anni la sua prima esperienza in Italia nelle giovanili dell’Udinese. Dal 2010 al 2013, invece, Tira (figlio d’arte, suo padre Fanel ha militato per oltre 10 anni nel Rapid Bucarest) si è distinto in forza alla Lazio Primavera, con cui ha anche vinto uno scudetto nel 2012/13 giocando assieme a Cataldi, Keita Balde e Strakosha. Nel settembre del 2013 ha disputato il match di qualificazione agli Europei Under 21 con la maglia della Romania contro il Montenegro. Nella stagione seguente è arrivato il passaggio al Den Haag in Olanda, dopo il quale Tira è tornato in patria militando in diverse formazioni della prima e della seconda serie rumena, intervallate da un altro paio di parentesi all’estero (Neftci Baku in Azerbaijan e FK Suduva in Lituania). La positiva annata 2019/20 in forza al Voluntari (serie A rumena) ha rilanciato le quotazioni di questo centravanti alto 190 centimetri, abile nel gioco aereo e dotato di buona tecnica (in grado di calciare a rete con entrambi i piedi), mentre nella stagione in corso è tornato ad indossare la casacca della Dinamo Bucarest. Ora il ritorno in Italia con l’obiettivo di contribuire alla risalita in classifica del Bisceglie, terzultimo nel girone H di serie D. Il club nerazzurro attende il transfer da parte della Federazione Rumena che arriverà non prima della metà della prossima settimana.

Club stellato che in inoltre reso noto di aver nominato Renzo Ferrante dirigente responsabile dell’area tecnica della prima squadra. Bandiera del calcio nerazzurro, con cinque campionati disputati da calciatore tra serie C2 e D e oltre 150 presenze in maglia stellata, nonché allenatore in Eccellenza, Ferrante – biscegliese doc, classe 1959 – continuerà a svolgere contestualmente l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile, che ricopre dall’agosto del 2019.