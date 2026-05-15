Bisceglie Calcio: il giovane Cifarelli convocato nella Nazionale Under 19 LND

Il centrocampista classe 2007 del Bisceglie Calcio, Marco Cifarelli, farà parte della Rappresentativa Nazionale Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti nel raduno a Silvi Marina in programma dal 18 al 20 maggio.

Cifarelli si è ritagliato un ampio spazio nella stagione trascorsa in nerazzurro, diventando uno dei principali protagonisti della promozione in Serie D del collettivo guidato da mister Di Meo. Il centrocampista barese si è poi meritato la convocazione nella Rappresentativa Pugliese che si è classificata al secondo posto nel Torneo delle Regioni. Adesso arriva un altro traguardo importante per il classe 2007 con la chiamata per il raduno della Nazionale U19, alla cui conclusione ci sarà anche la partita contro il Pescara U19.