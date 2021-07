Bisceglie calcio fuori dalla graduatoria di ripescaggio in Serie C

Il Bisceglie calcio non parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Questo si apprende al termine del Consiglio federale che ha delegato il presidente nel procedere con il completamento dei posti lasciati vacanti, nei quali non figura il club nerazzurro stellato.

In applicazione del Comunicato Ufficiale n.293/A del 14 giugno sono arrivate domande di integrazione di organico dai seguenti club: Arezzo, Alma Juventus Fano, Cavese, Fidelis Andria, Latina, Lucchese, Pistoiese e Siena. Il Bisceglie ha presentato domanda di riammissione, ma non essendosi verificata alcuna situazione prevista dall’art.49, comma 5 bis delle NOIF, la domanda è stata ritenuta inammissibile.

Graduatoria per l’integrazione dell’organico di Serie C così composta: Latina, Fidelis Andria e Siena provenienti dalla Serie D; Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese dalla Lega Pro. Gli eventuali ripescaggi avvengono in maniera alternata, quest’anno con priorità alle società di Interregionale.